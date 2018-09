Nieuw 3 oktober-lied van Leidse coverband [O’nine]: carnaval meets glamrock

LEIDEN - De heren van de Leidse coverband [O'nine] houden wel een beetje van muziek 'over the top'. Hun nieuwe single '3 oktober, ik hou ontzettend van jou' - een ode aan het Leidens Ontzet - is dan ook van alles wat: met een Queen-achtig intro en stevige gitaren, worden uiteenlopende genres als carnavalsmuziek, metal en glamrock aan elkaar gespeeld. Met succes, want de videoclip is op Facebook al ruim 17000 keer bekeken.

De in 2009 opgerichte band speelt normaal rock-/popcovers, in de breedste zin van het woord. Dus van Bryan Adams tot U2, maar ook moderne nummers Sexy and I know it van LMFAO. 'Voor ieder wat wils', aldus zanger Casper Oudshoorn. Maar na bijna tien jaar vonden ze het tijd worden voor een echt 3 oktober-nummer.

De single '3 oktober, ik hou ontzettend van jou' is in heel korte tijd tot stand gekomen. Casper: 'We houden zelf nogal van last-minuteprojectjes, dus we hebben het een maand geleden geschreven. Twee weken geleden opgenomen in de studio. Anderhalve week geleden de zang en gitaar opgenomen. Video was dit weekend af. En dinsdag meteen online. De reacties liegen er niet om: hij wordt goed ontvangen.'



Barry Badpak

Het idee voor het nummer ontstond op een zondagavond. Maar hoe dan verder? Casper en gitarist Maarten van Rijn wisselen elkaar af: 'Je drinkt een biertje, pakt je gitaar er bij, en vraagt je af: hoe ziet mijn ideale 3 oktober er uit? Je begint met de hutspot en vervolgens drink je een biertje bij de Taptoe. Je gaat naar een coverband.' 'Die ben je zat.' 'Ga je naar Barry Badpak om keihard te hossen.' 'Die ben je ook zat.' 'Die ben je ook zat.' 'Ga je naar de stamkroeg.' 'Precies.' 'En dan ga je naar huis.'

De heren van [O'nine] hebben zichtbaar veel lol samen. Ze kijken dan ook uit naar dinsdagavond 2 oktober, als ze een thuiswedstrijd spelen op het Hooglandsekerkplein en hun nieuwe single voor het eerst live zullen opvoeren. Vreemd genoeg zijn ze 3 oktober niet geboekt. Voor het eerst kunnen ze dan zelf Leidens Ontzet vieren. Casper: 'Dan gaan we turven hoe vaak het nummer wordt gedraaid. En kunnen we zien hoe het is aan de andere kant van het podium.'

