Wist je dat de herfst eigenlijk nooit op 21 september begint? Huub legt het uit

REGIO - Op school leer je altijd dat de astronomische herfst op 21 september begint. Maar dat is eigenlijk niet waar. De herfst begint bijna altijd op 23 september. Hoe dat zit legt onze weerman Huub Mizee uit.

De seizoenen duren niet allemaal even lang doordat de snelheid van de aarde om de zon niet altijd gelijk is. De seizoenen ontstaan namelijk omdat de aarde iets scheef staat ten opzichte van de zon. Gedurende het jaar wordt de aarde anders beschenen door de zon.

'Dat de snelheid van de aarde verandert, komt doordat de baan om de zon geen cirkel is, maar een ellips', legt Huub Mizee uit. Als de aarde dichtbij de zon is (begin januari) draait de aarde sneller dan op het moment dat de aarde ver van de zon is (begin juli). Vandaar dat de lente en de zomer zo’n 4 dagen langer duren dan de herfst en de winter.

