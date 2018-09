'Ik wil geen stel kneuzen zien die verloren hebben met 7-0'

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk sprak een dag voor de ontmoeting met Vitesse duidelijke taal over zijn ploeg na de 7-0 zeperd tegen PSV. 'Ik wil een ploeg zien die uit is op eerherstel. Ik wil een ploeg zien die niet als een stel kneuzen bij elkaar gaat zitten omdat we een keer met 7-0 hebben verloren', aldus de Haagse trainer.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'Nu moet je je rug rechten. En tonen dat je ADO-waardig bent en dat je gaat vechten voor iedere meter. Dan rolt er vervolgens een resultaat uit en dan gaan we dan wel kijken of we daar vrede mee hebben. Ik heb vertrouwen in deze groep en in de mensen met wie ik werk. De 7-0 tegen PSV is inmiddels verleden tijd.'

Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Fons Groenendijk start tegen Vitesse met bijna dezelfde elf als vorige week. Alleen Tom Beugelsdijk is wegens een schorsing niet inzetbaar. Voor hem speelt Nick Kuipers.

Uitgelicht:

In het seizoen 2012/2013 speelde ADO op bezoek bij Vitesse gelijk met 2-2. Een wedstrijd die bij veel supporters nog op het netvlies staat, vanwege de wonderschone treffer van Tjaronn Chery.

Mis niks van Vitesse - ADO Den Haag:

Komende zaterdag is Omroep West natuurlijk bij het competitieduel tussen Vitesse en ADO Den Haag. Het liveverslag van Jim van der Deijl en Pim Markering is vanaf 20.40 uur te volgen via 89.3 Radio West. Ook via de social media-kanalen van Omroep West Sport hoef je niets te missen.

