Lex Immers wil Vitesse - ADO 'even' stilleggen: 'Als ik de bal heb, zet ik mijn voet erop'

DEN HAAG - De oproep van supporters van Vitesse en ADO Den Haag om zaterdag tijdens de wedstrijd een minuut stilte in acht te nemen, is door Fons Groenendijk bestempeld als een gebaar 'dat hij volledig zal ondersteunen'. Donderdag kwamen in Oss vier kinderen om het leven bij een ongeluk. De minuut stilte is ter nagedachtenis aan de slachtoffers en een initiatief van beide supportersverenigingen.

Zaterdag zal het in de vierde minuut van de wedstrijd een minuut stil zijn in het Gelredome in Arnhem. Als ADO-speler Lex Immers op dat moment de bal heeft, is er een grote kans dat hij het spel stil legt. 'Wie weet zet ik mijn voet op de bal en zeg ik tegen de spelers: jongens, blijf even staan allemaal.'

'Ik moet zeggen, dat is wel iets wat je ongelooflijk raakt', zegt Groenendijk tijdens de persconferentie voor het duel met Vitesse. 'We waren er allemaal stil van in de trainerskamer. Het is onvoorstelbaar dat zoiets is gebeurd. Het leed is niet te beschrijven.'



Brok in z'n keel

Ook Immers kreeg een brok in zijn keel toen hij het nieuws over het tragische ongeluk hoorde. 'Je gaat het scenario in je hoofd afspelen. Dat je zelf je kleintje bij de crèche afzet en tot straks tegen ze zegt... Ja, dat is verschrikkelijk.'