Katwijk-topscorer Marciano Mengerink boezemt Scheveningen geen angst in

REGIO - Geen klotsende oksels of slapeloze nachten voor Scheveningen-verdediger Samir El Moussaoui. Hij zal bij Scheveningen degene zijn die zaterdag Katwijk-spits Marciano Mengerink aan banden moet leggen. 'Ik ga gewoon mijn eigen spel spelen. En trouwens: ik doe het niet alleen, dat moeten we collectief als groep doen', zegt de verdediger aan de vooravond van de wedstrijd Scheveningen - Katwijk in de tweede divisie.

El Moussaoui komt net terug van een langdurige knieblessure. Hij speelde in de voorgaande wedstrijden pas 76 minuten als invaller. Maar nu is hij er helemaal klaar voor. 'Het gaat nu steeds beter. Vorige week tegen Barendrecht was het nog niet honderd procent, maar ik heb deze week goed getraind en geen reactie meer gehad. Dus ik ga er vanuit dat ik zaterdag tegen Katwijk gewoon kan starten.'

De wedstrijd Scheveningen - Katwijk wordt door de Scheveningers benaderd als iedere andere wedstrijd. Niet met ontzag voor de tegenstander, wel met respect. 'Katwijk is natuurlijk een fantastische ploeg om tegen te spelen, maar wij gaan die wedstrijd gewoon in zoals we elke andere wedstrijd in gaan', zegt Scheveningen-trainer John Blok. 'Ik vind het echt heel knap hoe zij vorig seizoen kampioen zijn geworden. Maar wij benaderen deze wedstrijd niet anders dan anders.'



'Wij gaan gewoon vol voor de overwinning'

Blok rekent erop dat zijn spelers beter aan de wedstrijd beginnen dan in het verloren duel afgelopen weekend tegen Barendrecht (3-0). 'Op dit niveau wordt een foutje onmiddellijk afgestraft. Maar ja, in een heel seizoen zitten er altijd drie of vier van die wedstrijden tussen waarin het allemaal wat minder is. Je voelt dat aankomen, maar ben je dan toch niet in staat om dat te keren. Daar moet je dan gewoon even over praten en dan weer hard werken naar de volgende wedstrijd. Wij gaan gewoon voor de overwinning, dat is de enige manier om een resultaat te halen.'

