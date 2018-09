Deel dit artikel:













Lerares ontslagen na Facebookreactie over slachtoffers bakfietsongeluk Oss De bloemenzee in Oss. Foto ANP

DEN HAAG - Een lerares van basisschool De Spiegel in Den Haag is ontslagen omdat ze op Facebook 'een schokkende reactie' plaatste over de slachtoffers van het dodelijk ongeluk met de elektrische bakfiets in Oss. Bij een botsing met een trein kwamen vier kinderen om het leven, één kind en de begeleidster liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis.

'Die kutkinderen die er onder gaan liggen ook altijd in Oss', zou de lerares hebben gepost als reactie op Facebook. De vrouw zegt de reactie zelf niet geplaatst te hebben, maar gehackt te zijn. Het bericht veroorzaakte veel verontwaardiging op sociale media. 'Op zijn zachtst gezegd vind ik het verwerpelijk en ongepast dat dit soort grappen worden gemaakt', zegt voorzitter Gerard van Drielen van scholenkoepel SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden) op Radio West. 'Wij willen niet dat dit soort uitlatingen worden gedaan, het staat verre van ons.'

'Onacceptabel' Volgens Van Drielen gaat het om een uitzendkracht. Hij heeft haar vrijdagmiddag persoonlijk gesproken. 'Ik heb haar duidelijk gemaakt dat dit onacceptabel is en reden is om het contract te verbreken.' De juf reageerde volgens hem emotioneel en geschokt. Op Twitter zegt de juf van groep 6 te zijn gehackt en dat zij niet verantwoordelijk is voor de teksten. 'Ik vind die verklaring ongeloofwaardig', reageert Van Drielen. Hij zegt twee onafhankelijke ict-adviseurs te hebben gevraagd om het te checken. 'Op basis van hun rapportage is het meer dan uiterst onwaarschijnlijk dat ze gehackt zou kunnen zijn.'

'Aangifte doen' Van Drielen vindt niet dat hij te snel heeft gereageerd door haar gelijk te ontslaan. 'Ik wil niet dat onze school in verband wordt gebracht met dit soort verwerpelijke uitspraken. Er is zoveel commotie rond de school, dat wil ik mensen niet aandoen. Als ze toch gehackt is, moet ze aangifte doen bij de politie en dat heeft ze nog niet gedaan.' LEES OOK: Veel ouders bellen kinderopvang na drama Oss: 'Blijft de Stint nog rijden?