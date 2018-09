ADO heeft meeste tegengoals in de eredivisie: 'Terug naar de basis in het verdedigen'

DEN HAAG - Een ultieme vernedering noemde ADO-trainer Fons Groenendijk de 7-0 nederlaag tegen PSV. Mede door het dikke verlies tegen de landskampioen heeft ADO dit seizoen de meeste tegendoelpunten in de eredivisie, zestien keer moesten de Hagenaars een goal uit het eigen net vissen.

'We moeten terug naar de basis in het verdedigen', zegt ADO-assistent-coach Dirk Heesen vrijdag in TV West Sport. 'Daarmee bedoel ik dat we het veld kleiner moeten maken en beter moeten worden in de coaching en communicatie.'

'Dat onze doelman Indy Groothuizen zoveel doelpunten tegen heeft gekregen, daar wordt hij natuurlijk niet vrolijk van. Maar verdedigen begint niet bij de laatste vier spelers en de keeper, verdedigen begint bij ons bij de spits en dus het probleem is van ons allemaal. Ik denk ook niet dat er veel goals bij zijn waar Indy schuld aan had.'



'We hebben een goede ploeg'

De wedstrijd van ADO Den Haag zaterdag bij Vitesse moet het herstel opleveren na de zeperd tegen PSV, al hebben volgens Heesen de spelers lange tijd nodig gehad om de oorwassing te verwerken. 'Vanaf woensdag zag het er pas weer een beetje behoorlijk uit op de training. We hebben geprobeerd om een wat relaxte sfeer rond de groep te creëren. We moeten ons realiseren dat we een goede ploeg hebben, dat hebben we ook laten zien tegen Excelsior en we zullen ook tegen Vitesse onze kansen krijgen.'

