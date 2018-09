Deel dit artikel:













Immers ziet terneergeslagen ADO: 'Heb aan de trainer gevraagd of ik wat mocht zeggen' ADO Den Haag-speler Lex Immers. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Hij noemt de 7-0 nederlaag tegen PSV 'verschrikkelijk' en merkte als routinier dat die uitslag ook iets deed met 'zijn' ADO. 'Het was tot en met woensdag vrij dood ook op de training', zegt Lex Immers. 'Ik heb aan de trainer gevraagd of ik wat mocht zeggen tegen de groep. Als we hiermee blijven zitten, krijg je weer een tik.'

Immers vervolgt zijn verhaal in de kleedkamer: 'Je kan beter één keer per seizoen goed op je flikker krijgen, dan zeven keer met 1-0 verliezen en dus zeven keer zonder punten staan. Dit moeten we achter ons laten. Ik denk dat de groep dit goed heeft opgepakt.'