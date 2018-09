Deel dit artikel:













Cel- en werkstraf geëist tegen twitterbedreiger Wilders Geert Wilders in Schilderswijk (foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twee weken voorwaardelijke celstraf en een werkstraf van 50 uur geëist tegen een man die in april 2017 Geert Wilders via Twitter bedreigde. Volgens de 40-jarige dakloze man waren de teksten in zijn vijf twitterberichten alleen maar kunstuitingen.

De man verscheen deze vrijdag niet bij de Haagse rechtbank. In de twitterberichten schreef hij onder meer dat zijn 'army' de PVV-leider zou gaan doden. En dat Wilders zijn hoofd eraf zou gaan. Hij vergezelde de berichten met afbeeldingen van messen, vuurwapens en een bijl. Wilders deed aangifte bij de Haagse politie. Hij had de indruk dat de afzender hem daadwerkelijk van het leven had willen beroven.

'Politici hoeven niet alles te slikken' Het OM meende dat de vijf twitterberichten een directe poging waren om 'de vrijheid van meningsuiting van politici in te perken'. 'Politici hoeven niet alles te slikken', meende de aanklager. Hij wees erop dat Wilders door bedreigingen al streng beveiligd moet worden. 'Sociale media zijn geen vrijplaats voor grensoverschrijdend gedrag. Meneer gaat veel te ver in het uiten van zijn mening.' De aanklager hield er wel rekening mee dat de man geen baan heeft en dakloos is. Bij de politie verklaarde de verdachte dat hij graag met Wilders in discussie was gegaan: 'Als hij ze niet snapte, had hij me even kunnen bellen voor uitleg.'

Kwaad over beveiligingskosten Wilders Hij verklaarde toen ook dat hij de berichten had verzonden, omdat hij zich kwaad maakte over de kosten van de beveiliging van Wilders. De rechter doet over twee weken uitspraak. LEES OOK: Verdachte van bedreiging Wilders blijft langer vastzitten