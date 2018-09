Migratiemuseum Den Haag: 'We willen laten zien dat we bestaansrecht hebben'

DEN HAAG - Het gloednieuwe migratiemuseum in Den Haag gaat zaterdag open. Maar de kans is groot dat het eind van dit jaar alweer dicht moet. Het vorige gemeentebestuur beloofde een subsidie van 350 duizend euro per jaar. Maar de nieuwe coalitie die sinds juni aan het roer zit, zette een streep door deze belofte. De komende jaren krijgt het migratiemuseum geen geld meer.

De eerste tentoonstelling van het Migratiemuseum 'Naar Holland', kan doorgaan omdat de subsidie van dit jaar al is betaald. 'Naar Holland' gaat over de ervaringen van Indische Nederlanders die in de jaren vijftig naar Den Haag kwamen. Vrijdag wordt de laatste hand gelegd aan de opstelling van de tentoonstelling en aan de inrichting van de zalen. Het Migratiemuseum huurt het voormalige theater en zalencomplex Concordia aan het Hoge Zand.

Het was allemaal te danken aan het vorige college. Dat was enthousiast over het museum. Maar de nieuwe coalitie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks is dat niet. Tijdens de coalitieonderhandelingen sneuvelde de beloofde subsidie van de komende drie jaar.



Teleurgesteld

'We zijn daar teleurgesteld over', zegt directeur Wim Manuhutu. 'Maar het is politieke realiteit. Of we na dit jaar door kunnen, weet ik niet. Dat wordt moeilijk, laten we daar geen doekjes om winden. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten en zullen de laatste maanden van dit jaar laten zien dat we van toegevoegde waarde zijn voor Den Haag.'

Het Migratiemuseum gaat verhalen vertellen over migratie. Het museum laat zien hoe de stad en de bewoners zijn beïnvloed door migratie. 'Het Den Haag van nu is niet meer te vergelijken met het Den Haag van vijftig jaar geleden. Dat komt ook door migratie.'



Negatieve kanten

Het museum wil niet alleen de positieve verhalen van migratie vertellen, ook de negatieve kanten worden belicht. 'Daar lopen we niet voor weg', reageert Manuhutu. 'Migratie heeft geschuurd en heeft discussies opgeleverd. Maar we willen laten zien dat het vooral belangrijk is om naar elkaar te luisteren want onbekend maakt onbemind.'

Manuhutu gaat op zoek naar nieuwe financiers en partijen om mee samen te werken. Ook hoopt hij met de openingstentoonstelling, critici te overtuigen. 'Hoop doet leven. Door de komende maanden open te gaan en door mooie, waardevolle en nuttige dingen te laten zien, hopen wij te kunnen laten zien dat het Migratiemuseum bestaansrecht heeft.'