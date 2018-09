Plofkraker Bodegraven bekent: 'Ik ga nog één keer doen wat niet mag'

BODEGRAVEN - Abdelhamid S. heeft bekend dat hij op 11 januari een plofkraak heeft gepleegd in winkelcentrum Vromade in Bodegraven. Tot nu toe zweeg de 35-jarige verdachte. Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag twee jaar cel tegen S.

Abdelhamid S., een veroordeeld ramkraker met een strafblad van 21 pagina's, probeerde zijn leven te beteren, vertelt hij vrijdag in de rechtszaal. 'Ik was de goede kant aan het opgaan.' Hij had gebroken met 'bepaalde mensen uit het verleden', zou gaan trouwen en er was een kind op komst. Maar de gokverslaafde S. verspeelde zijn geld voor de bruiloft.

Toen werd hij benaderd om mee te doen aan een plofkraak, de eerste keer zei hij nee. Nu zag hij geen andere uitweg. 'Ik ga nog één keer doen wat niet mag', dacht hij, maar dat liep verkeerd af. 'Zoals gewoonlijk bij mij zit ik nu nog dieper in de put.'



Kraak is gefilmd

Het doelwit van de plofkraak is een geldautomaat van de Rabobank in de kantine van sporthal 'Sporthoeve'. De hele kraak is vastgelegd door camera's. Eerst wordt de deur van de naastgelegen snackbar ingeslagen. Als blijkt dat de glazen tussendeur dichtzit, slaan de mannen de deur van de sporthal in.

Eenmaal binnen stort de andere kraker zich op de automaat. Met een koevoet breekt hij hem open, stopt er vuurwerk in en steekt de lont aan. S. blijft buiten staan. Als de explosieven afgaan, stopt de camera er mee. In de rechtszaal blijkt dat de mannen niks hebben buitgemaakt, ze vertekken samen op de scooter. De plofkraak is mislukt.



Vijf maanden in de stress

De schade is aanzienlijk. Overal ligt glas van de kapotte ramen. De pinautomaat is onherstelbaar beschadigd. In totaal eisen de Rabobank, de getroffen snackbar en de gemeente die de sporthal beheert een bedrag van meer dan 43.000 euro.

Het duurt vervolgens vijf maanden voordat S. wordt aangehouden. Bij het inslaan van de ruit haalt hij zijn hand open en laat zes bloedsporen achter. 'Dat had ik vernomen in de media', vertelt S. die weet dat hij wordt aangehouden. 'Ik leefde vijf maanden in de stress.'



S. zwijgt over handlanger

Al die tijd wordt hij in de gaten gehouden in de hoop meer te weten te komen over zijn handlanger. Ook in de rechtszaal wil S. niks over hem zeggen als de rechter daar om vraagt. 'U moet begrijpen dat ik dat niet kan vertellen.'

Het Openbaar Ministerie meent dat de twee de overval gepland hebben. En dat ze duidelijk een eigen rol hebben afgesproken. 'Er zijn weinig woorden nodig', zegt de officier van justitie. S. en zijn advocaat ontkennen dat. Hij noemt het 'een zeer amateuristische wanhoopsdaad'. S. houdt vol dat hij pas een dag van tevoren wist dat hij de kraak ging plegen. Over twee weken doet de rechter uitspraak.

