Hagenaar verdacht van schietpartij in Schilderswijk ruim twee jaar geleden

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 29-jarige Hagenaar van de schietpartij ruim twee jaar geleden in de Haagse Schilderswijk. De verdachte verscheen vrijdag voor de eerste keer bij de Haagse rechtbank. Hij zit niet vast.

Op 11 mei 2016 werd na middernacht op de hoek van de Hobbemastraat en de Herderslaan in Den Haag verschillende malen op een 21-jarige man geschoten. Door een wonder bleef hij ongedeerd.

Op verschillende plekken vond de politie kogelinslagen, onder meer in de muur van een appartement, in een auto, en in een raam van een woning. Ook werden kogelhulzen op straat gevonden. De politie nam zeker twee auto's mee. De omgeving werd doorzocht met politiehonden en in een vuilcontainer in de buurt werd gezocht naar een vuurwapen.



Enige verdachte

De politie speurde destijds naar twee verdachten. De man die vrijdag voor de Haagse rechtbank verscheen, is nu de enige verdachte van de schietpartij, verklaarde de officier van justitie.

Het slachtoffer van de schietpartij wees bij de politie de 29-jarige Hagenaar aan als de schutter. Later trok hij die verklaring in. Voor het OM is die verklaring toch reden om de man voor de rechtbank te slepen. Tijdens de zogeheten pro-formazitting beschuldigde de officier van justitie de verdachte vrijdag van een poging tot moord of doodslag. In december volgt de inhoudelijke behandeling van de zaak.

