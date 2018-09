Storm zorgt voor overlast: omgewaaide bomen en steigers

Stormschade op de Damlaan in Leiden. | Foto: AS Media

Een boom is op een busje terechtgekomen op de Vrederustlaan in Den Haag. | Foto: Regio15

DEN HAAG - De brandweer heeft het vrijdagavond druk met stormschade. Brandweer Hollands Midden en Haaglanden zijn een kleine twintig keer uitgerukt voor omgewaaide bomen, borden en steigers.

Op de Thorbeckelaan in Den Haag waaide even voor 18.00 uur een boom op de weg en op de Vrederustlaan belandde niet veel later een boom op een busje. Niemand raakte daarbij gewond, meldt een woordvoeder van brandweer Haaglanden. Ook op de Saffierhorst raakte een boom een auto.



Behoorlijk aantal meldingen

Op de Damlaan in Leiden blokkeerde een boom de weg en op de Haagse Torenstraat is een steiger omgewaaid. Volgens nieuwssite Regio15 is hierbij een voetganger gewond geraakt. Vlakbij Duinrell in Wassenaar probeerden automobilisten afgewaaide takken van de weg te slepen.

'We hebben een behoorlijk aantal meldingen', zegt een woordvoerder van brandweer Hollands Midden. 'Voornamelijk borden, bomen en steigers.' Voor zover zij weet zijn er geen gewonden gevallen. Ook in de regio Den Haag is het druk. 'We hebben veel meer meldingen dan normaal. Het is al vanaf het begin van de avond aan de gang.'