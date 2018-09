Sloop karakteristieke panden Harstenhoekweg uitgesteld

DEN HAAG - De sloop van een aantal karakteristieke panden aan de Harstenhoekweg op Scheveningen is uitgesteld. Wethouder Boudewijn Revis heeft maandag een gesprek met de eigenaar van de panden, vertelde hij vrijdag in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Vier van de panden zouden maandag gesloopt worden. Van uitstel komt in dit geval geen afstel. De panden staan al tien jaar leeg en er is sprake van ernstige verkrotting. De panden werden in het verleden enige tijd gekraakt. 'Inmiddels is het zo erg, dat de panden bijna niet meer veilig zijn', aldus Revis. De panden zijn niet monumentaal, dus mag de eigenaar ze slopen.

Veel omwonenden vinden het jammer dat de mooie panden verdwijnen. 'Het is een mooie bouwstijl', vindt ook wethouder Revis. Hij wil dat er iets passends voor in de plaats komt. 'We willen heel graag het oude negentieneeuwse karakter van de Harstenhoekweg verder versterken.' De eigenaar mag zelf weten hoe nieuwe panden eruit komen te zien, maar toch kan ook de gemeente er invloed op uitoefenen. 'Zeker na alle pogingen die we hebben gedaan om samen een goed plan te maken. Ik zal heel streng met de eigenaar praten over hoe we nu iets nieuws neerzetten.'



Omwonenden betrokken

Het gesprek met de eigenaar van de panden gaat niet alleen over de toekomst, maar ook over de communicatie naar omwonenden toe. 'Heel veel bewoners zijn er nog niet goed over geïnformeerd. De brieven daarover zijn niet bij iedereen aangekomen.' Revis wil dat de buurt betrokken wordt bij het maken van een nieuw bouwplan.

Revis wil van deze situatie leren. 'We hebben hier te maken met een eigenaar en een ontwikkelaar, die heel lang het pand hebben laten verkrotten. Ze hebben ons in de positie gebracht dat we niet veel anders kunnen doen, dan een nieuw plan bedenken. Terwijl heel veel mensen die panden hadden willen behouden.

Wanneer de panden aan de Harstenhoekweg wel gesloopt worden, is nog niet bekend.