WARMOND - De A44 bij Warmond is vrijdagavond tijdelijk afgesloten geweest richting Amsterdam. Volgens de ANWB kwam dit door een brandende ambulance.

De ambulance was leeg, meldt de ANWB. Even voor 20.00 uur werd één rijstrook vrijgegeven.

Het is niet bekend hoe de ambulance in brand is gevlogen.

