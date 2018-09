Ambulance klapt op auto in Den Haag

DEN HAAG - In Den Haag is vrijdagavond een ambulance op een auto gebotst. Dat gebeurde op de hoek van de Oude Haagweg met de Groen van Prinstererlaan.

De ambulance reed met loeiende sirenes toen hij op de auto botste, meldt Omroep West-collega Henk Ruijl. Niemand raakte gewond. 'Er is vooral blikschade', zegt Ruijl.

De ambulance was met spoed onderweg naar de Willem III Straat in Loosduinen. Er is een vervangende ambulance opgeroepen. De verkeerspolitie onderzoekt het ongeluk.