'Je ziet jonge mensen waaruit iedere kracht is verdwenen, dan weet je waarvoor je het doet'

LISSE - Supertrots is ze. De 60-jarige Lisette van Veldhuijsen uit Lisse deed vrijdagavond mee aan de City Swim in Londen. 'Het was geweldig.'

Samen met zo'n 350 andere deelnemers zwom Van Veldhuijsen 2 kilometer door de Theems om zo geld op te halen voor de ziekte ALS. Eigenlijk zou ze op 8 september meedoen aan de City Swim in Amsterdam. Maar omdat de waterkwaliteit van de Amsterdamse grachten onvoldoende was, ging de zwemtocht op het laatste moment niet door. Als goedmakertje nodigde de organisatie een aantal deelnemers uit voor de tocht in Londen dit weekend.

In vier delen zwom Van Veldhuijsen 2 kilometer door de Theems. 'Het parcours was ingekort vanwege de wind', legt Van Veldhuijsen uit. Zwaar vond ze het niet. 'Alleen het wachten tussen de verschillende onderdelen was minder leuk omdat je het dan koud krijgt.'



'Je ziet waarvoor je het doet'

Ze is blij dat ze het heeft gedaan. 'Je ziet mensen met ALS op een vlotje meedoen. Dat is afschuwelijk om te zien, je ziet jonge mensen waaruit iedere kracht is verdwenen. Dan weet je goed waarvoor je het doet.'

Met haar deelname heeft ze 1155 euro ingezameld. Volgend jaar hoopt ze alsnog mee te kunnen doen in Amsterdam.

