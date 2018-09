LPF wil 'voor eens en altijd duidelijkheid' over asbestbrand Wateringen

WATERINGEN - LPF Westland wil dat er een raadsenquête komt naar de gevolgen van de asbestbrand in Wateringen in 2015. De partij wil dat het zwaarste onderzoeksmiddel van de raad wordt ingezet zodat er voor eens en altijd duidelijkheid komt over de zaak. 'Na ruim drieënhalf jaar zijn er nog steeds vele vragen onbeantwoord', meldt de partij.

In januari 2015 kwam een grote hoeveelheid asbest vrij tijdens een grote brand in een loods aan de Poeldijkseweg. Bewoners in de omgeving hadden maanden na de brand nog asbest in de tuin liggen. Over het opruimen van het asbest en de afwikkeling van de schade was veel onduidelijkheid.

'Nu ruim drieënhalf jaar later constateren wij dat er nog steeds veel open eindjes zijn en dat ook de nodige wet- en regelgeving niet is gevolgd in deze kwestie', aldus de LPF.



Raadsvergadering

De partij wil dat er duidelijkheid komt en dient daarom tijdens de raadsvergadering op 16 oktober een motie in om een raadsenquête te starten, meldt mediapartner WOS.

LEES OOK: Eén jaar na de asbestbrand in Wateringen: wat gebeurde er allemaal?