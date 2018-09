Hardlopers trotseren herfststorm voor vredesloop

Vredesloop in Den Haag. | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Honderden hardlopers hebben vrijdagavond weer en wind getrotseerd. Ze deden mee aan The Hague Peace Night Run in Den Haag.

Tijdens de Internationale Dag van de Vrede is er traditiegetrouw een vredesloop door de stad. In tegenstelling tot eerdere jaren werd de loop dit keer 's avonds gehouden. Deelnemers liepen een parcours van ongeveer 8,5 kilometer door de stad. De start en de finish waren op het Lange Voorhout.

De wind en regen weerhielden veel mensen er niet van om mee te doen. 'Het viel eigenlijk wel mee', zegt een meisje na afloop. 'Die lichtshows onderweg waren heel mooi.' Een andere hardloopster is ook enthousiast: 'Een sprookjesbos was het, onwijs leuk.'



Vrede

Wat vrede voor de deelnemers betekent? 'We zijn blij dat wij het hebben, je hoopt het voor iedereen. Maar ja, helaas', zegt een vrouw. 'Wij denken dat het morgen een stuk vrediger is op de wereld, omdat we met zijn allen langs het Vredespaleis zijn gelopen', grapt een andere hardloopster.