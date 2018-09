Deel dit artikel:













Auto knalt tegen gevel verzorgingstehuis in Den Haag Er lekte veel olie op de stoep | District8

DEN HAAG - Een bestuurder is in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen de gevel van een verzorgingstehuis aan de Ulenpasstraat in Den Haag gereden. Er is niemand ernstig gewond geraakt.

Op zijn weg richting het tehuis nam de bestuurder een brievenbus en een plantenbak mee. Toen de auto eenmaal tegen de gevel was geknald, lekte er een grote hoeveelheid olie op de stoep. De automobilist is door de ambulancebroeders nagekeken op letsel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hoe het zo ver kwam dat de bestuurder tegen de muur van het verzorgingstehuis eindigde, is niet bekend.