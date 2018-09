Deel dit artikel:













Kiki Bertens naar finale in Seoul Kiki Bertens aan het trainen in Zoetermeer | Foto: Omroep West

WESTLAND - Tennisster Kiki Bertens heeft de finale bereikt van het WTA-toernooi van Seoul. De nummer twee van de plaatsingslijst was in twee sets te sterk voor de Griekse Maria Sakkari: 6-4 6-2. De Westlandse krijgt in de finale te maken met Hsieh Su-Wei uit Taiwan of de Australische Ajla Tomljanovic.

Bertens kende een moeizame start en verloor twee keer haar opslaggame tegen de als derde geplaatste Griekse, die echter zelf ook moeite had met haar service. Bij 4-4 was het weer gelijk en liep Bertens uit naar 6-4. Een break in de vierde game gaf haar in de tweede set een 3-1-voorsprong. Sakkari bleef sukkelen met haar opslag, maar brak haar tegenstandster terug in de zevende game: 5-2. In de volgende game was het alsnog beslist in het voordeel van Bertens, die voor de vierde keer dit jaar een finale bereikt.