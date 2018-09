'Avondje Jochem Myer? Dat is dan 36 uur wachten alstublieft'

Even geduld a.u.b. | Foto: Omroep West

LEIDEN - Wie zaterdagochtend kaarten wil bemachtigen voor het optreden van de Leidse cabaretier Jochem Myer in het Amsterdamse theater Carré, moet een lange adem hebben. De wachttijd via het ticketbureau loopt op tot 2164 minuten: ruim 36 uur.

De online kaartverkoop startte zaterdagmorgen om 10.00 uur voor Myer zijn nieuwe voorstelling 'Adem in, Adem uit', die in het voorjaar van 2019 gaat spelen. Dat hebben mensen geweten, nog geen uur na de start liep de wachttijd al op tot langer dan dertig uur.

De voorstelling is overal elders in het land al uitverkocht: enkel Carré staat nog open op de speellijst. De caberatier speelt hier in totaal 35 keer. Dus als je een kaartje wil kan dat nog, alleen moet je langer dan een dag wachten op een plekje.