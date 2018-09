Politie Katwijk extra alert op diefstal gereedschap uit busjes

KATWIJK - De politie Katwijk is extra alert op diefstal van gereedschap uit bedrijfsbusjes. Dat meldt de politie op Facebook. Tijdens de surveillance wordt extra gelet op bestelbusjes. De laatste weken ziet de politie in deze plaats een toename van diefstal van gereedschap.

In Lisse is eerder deze week in een bouwkeet veel gereedschap aantroffen. Op diverse kisten staan verschillende initialen, dus de politie vermoedt dat ze gestolen zijn. Of dit gereedschap in Katwijk is gestolen is niet bekend.

Het gereedschap is opgeslagen op het politiebureau van Noordwijk. Mensen die het herkennen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.

