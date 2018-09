Dewy Karthaus trots op tweede rondeplek bij debuut WK judo

DEN HAAG - Judoka Dewy Karthaus uit Den Haag heeft zaterdag bij haar WK-debuut in Bakoe (Azerbeidzjan) de tweede ronde weten te bereiken in de klasse tot 57 kilogram.

De 22-jarige Karthaus won in de eerste ronde op waza-ari van Manita Shrestha Pradhan uit Nepal. De Française Helène Receveaux was in de tweede ronde te sterk voor Karthaus. Ze won in de golden score, de verlenging, op ippon. Receveaux veroverde vorig jaar brons op de WK.

'Ik denk dat ik best wel een goede partij heb gemaakt', zei Karthaus na afloop van de partij tegen de NOS. 'In de verlenging zie je dat ik nog een klein beetje ervaring mis. Ik heb er voor mijn gevoel bijna alles uit kunnen halen. Ik ben zeker trots.'