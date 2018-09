LIVEBLOG: Vitesse - ADO Den Haag

DEN HAAG - Na de 7-0 nederlaag tegen PSV gaat ADO Den Haag zaterdagavond tegen Vitesse proberen de rug te rechten. Eenvoudig zal dat niet gaan worden. De Arnhemmers wonnen namelijk afgelopen weekend met 2-0 knap van PEC Zwolle en versloegen eerder dit seizoen FC Groningen met 5-1.

Hoe het ADO Den Haag in Arnhem vergaat lees je in onderstaand liveblog. De wedstrijd is ook live te volgen via 89.3 Radio West. Jim van der Deijl en Pim Markering verzorgen het commentaar vanuit het Gelredome.