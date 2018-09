Brandweer Voorschoten flyert in dorp op zoek naar vrijwilligers

VOORSCHOTEN - De brandweer van Voorschoten voert zaterdag campagne op straat om het nijpend tekort aan vrijwilligers op te lossen. Het korps van Voorschoten bestaat bijna helemaal uit vrijwilligers. De komende jaren moeten veel van hen met pensioen, omdat ze 55 jaar zijn. De brandweer in Voorschoten werkt al sinds 1938 met vrijwilligers.

Zaterdag zijn brandweermensen aanwezig in het centrum van Voorschoten. Zaterdagavond zijn ze ook nog eens in café 'Het Wapen van Voorschoten' om vrijwilligers te werven.

Ook hangen in heel Voorschoten spandoeken om vrijwilligers te werven. Dinsdag, donderdag en zaterdag zijn er informatiebijeenkomsten in de brandweerkazerne in Voorschoten.