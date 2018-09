Druiven van de Haagse Stadswijngaard gedijen goed op Koninklijke paardenpoep

DEN HAAG - De druiven van de De Haagse Stadswijngaard bij het Hildebrandplein hangen er blozend bij. Je hoort ze bijna roepen: 'Pluk ons! Wij zijn rijp!' En dat gebeurde zaterdag ook. Zo'n dertig vrijwilligers waren in de weer om De Haagse Heerlijkheid te oogsten.

De druiven zijn ingepakt in netten. 'Dat is nodig', vertelt initiatiefnemer van de Haagse Stadswijngaard Tycho Vermeulen, ‘om de vogels en wespen op afstand te houden. Een grotere wijngaard doet het met geluidssignalen van roofvogels of met explosies, maar daar zittende inwoners van Laak niet op te wachten.'

De Haagse stadswijngaard bestaat al sinds 2013. Het is een fantastisch jaar voor de wijnboeren geweest. 'Niet in de laatste plaats omdat we paardenmest krijgen van de Koninklijke Stallen. En de druiven houden van Koninklijke paardenpoep, daar gedijen ze heel goed op', zegt Haagse wijnboer Frank Koome.



Den Haag als wijnstad?

Om goede wijn te krijgen moet het suiker-en zuurgehalte precies goed zijn. ‘Op basis van de smaak van de druif bepaal ik hoe lang de wijn in de pulpgist gaat', legt Vermeulen uit. ‘Dus ik kneus de druiven die we gaan vergisten. Hoe langer je dat kan doen, hoe ouder de wijn kan worden.'





Dat Den Haag de wijnstreek van Nederland wordt zit er volgens Vermeulen wel degelijk in. 'Ik heb hier nog nooit nachtvorst gehad, de Haagse Stadswijngaard zit midden in de stad en dan is de temperatuur altijd hoger dan op het platteland. Dus wij hebben in Den Haag gewoon een hele leuke productie', aldus de Haagse wijnkenner. 'De rassen in Nederland zijn zo ontwikkeld dat je redelijk noordelijk toch goede wijn kunt maken.'