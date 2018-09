Deel dit artikel:













Noordwijk door gelijkspel tegen Hoek geen nieuwe koploper Derde Divisie Noordwijk, Brayen Brocker (Foto: OrangePictures)

NOORDWIJK - Als telt niet in het voetbal, maar als Noordwijk had gewonnen van Hoek, was Noordwijk de nieuwe koploper in de Derde Divisie geweest. Lijstaanvoerder Quick Boys speelde namelijk gelijk tegen ODIN '59. Maar nummer twee Noordwijk kon Hoek, dat vierde staat, niet verslaan: 1-1.

Geschreven door Michel la Faille

In de eerste helft had Hoek het betere van het spel. Toch was het de thuisploeg die op 1-0 kwam. Verdediger Brayen Bröcker tekende voor zijn derde treffer van het seizoen. Hij was attent toen de bal via de lat terug het veld in kwam en maakte in de rebound 1-0. Hoek counterde niet veel later naar de 1-1. Het leek erop dat Noordwijk de punten alsnog zou pakken. In de slotfase schoot Thomas Reynaers de bal in het doel, maar na lang beraad tussen de scheidsrechter en zijn assistent, werd het doelpunt afgekeurd. Scoreverloop Noordwijk - Hoek 1-1 (0-0): 1-0 Brayen Bröcker, 1-1 Rik Impens.