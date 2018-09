Robbert Susan helpt bij rentree Katwijk aan zege op Scheveningen

KATWIJK - In de eerste wedstrijd na zijn schorsing - naar aanleiding van zijn rode kaart vanwege het opstootje tijdens de topper van Katwijk tegen Kozakken Boys eerder deze maand - toont Robbert Susan direct zijn waarde voor Katwijk: aan het begin van de tweede helft kopte de aanvoerder van de Tweede Divisie-kampioen de 1-2 binnen tegen Scheveningen.

Het bleek het winnende doelpunt te zijn. Joey Jongman maakte het mooiste doelpunt van het duel. Van grote afstand schoot hij de bal via de onderkant van de lat binnen. Tien minuten later was Scheveningen alweer langszij gekomen. Joël Donald tekende voor de 1-1.

Na de 1-2 werd het penibel. Norair Mamedov kreeg rood en Katwijk moest een half uur met tien man spelen. Maar Scheveningen kwam niet tot scoren. Katwijk komt door de zege op tien punten uit vijf wedstrijden te staan in de Tweede Divisie, Scheveningen staat op vier uit vier.

Scoreverloop Scheveningen - Katwijk 1-2 (1-1): 0-1 Joey Jongman, 1-1 Joël Donald, 1-2 Robbert Susan.