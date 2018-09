Deel dit artikel:













Dode bij ongeluk in 's-Gravenzande Foto: Regio 15

'S-GRAVENZANDE - Bij een verkeersongeval op de Poelkade in 's-Gravenzande is zaterdagmiddag 1 persoon om het leven gekomen. De politie kan over de toedracht nog niets vertellen, maar spreekt van een noodlottig ongeval. Er is een gewonde.

Volgens de nieuwssite Regio15 was bij een woning op de Poelkade een familiefeest gaande, toen het fout ging. Wat er is gebeurd is onduidelijk, maar de politiewoordvoerder spreekt van 'een wel heel ongelukkige samenloop van omstandigheden'. Twee nabij geparkeerde auto's liepen deuken op in de deuren. Volgens mediapartner WOS lagen op de smalle weg enkele gewonden. Een openstaande beschadigde autodeur vormde een stille getuige. Voor een van de slachtoffers mocht reanimatie niet meer baten, een oudere vrouw is met een hoofdwond in de ambulance behandeld.