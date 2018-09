Concurrentie profiteert niet van eerste puntenverlies Quick Boys

KATWIJK - Na vier overwinningen op rij heeft Quick Boys zaterdag gelijk gespeeld tegen ODIN '59 (1-1). Ondanks de puntendeling blijven de Katwijkers koploper in de Derde Divisie. Dat komt doordat Noordwijk, Harkemase Boys en Hoek niet wonnen.

Quick Boys kwam er in de eerste helft maar niet doorheen bij ODIN '59. Het was Ahmed al Majdi die de bal tien minuten voor rust achter de keeper van de thuisploeg kopte. Na rust werd Quick Boys beter en kon ODIN enkel tegenhouden. Dat deed de ploeg uit Heemskerk met succes, totdat Jesse van Nieuwkerk diep in blessuretijd de - terechte - 1-1 maakte.

De formatie van de nog altijd ongeslagen trainer Erik Assink komt op dertien punten te staan. Noordwijk (elf punten), Harkemase Boys (tien punten) en Hoek (tien punten) volgen kort daarachter. Het gelijkspel van Quick Boys is het eerste puntenverlies van dit seizoen van de Katwijkers.

Scoreverloop Quick Boys - ODIN '59 1-1 (0-1): 0-1 Ahmed al Majdi, 1-1 Jesse van Nieuwkerk.