Derde Divisie: SJC voor derde week op rij ongeslagen, FC Lisse wint met grote cijfers Ajax - SJC (Foto: OrangePictures)

REGIO - Na twee zeges op rij heeft SJC zaterdag gelijk gespeeld. In de uitwedstrijd tegen de amateurs van Ajax werd niet gescoord: 0-0. Met zeven punten uit vijf wedstrijden staan de Noordwijkers in de middenmoot in de Derde Divisie.

Geschreven door Michel la Faille

FC Lisse pakte drie belangrijke punten in Amsterdam. Rowdy van der Putten maakte 0-1 en 0-2 tegen De Dijk. Marc de Loor zorgde voor de 0-3 en Oussama Siali 0-4. Lisse klimt dankzij de zege naar de bovenkant van het rechterrijtje.