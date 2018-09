Deel dit artikel:













Opstelling ADO Den Haag: Nick Kuipers vervangt geschorste Tom Beugelsdijk ADO-speler Nick Kuipers (l) en Wilfried Kanon. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Nick Kuipers vervangt zaterdagavond tegen Vitesse de geschorste Tom Beugelsdijk in de defensie van ADO Den Haag. Beugelsdijk kreeg vorige week in het met 7-0 verloren thuisduel tegen PSV al zijn vierde gele kaart van het seizoen. Omdat hij één gele kaart mee heeft genomen uit vorig seizoen, is hij daardoor één duel geschorst.

Beugelsdijks vervanger is Kuipers. Hij viel vorige week na iets meer dan een half uur spelen ook al in voor de ras-echte Hagenaar. Voor de rest heeft trainer Fons Groenendijk zijn basis intact gelaten. Opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Foor, Bero; Beerens, Matavz, Ødegaard. Opstelling ADO Den Haag: Groothuizen; Troupee, N. Kuipers, Kanon, Meijers; Malone, El Khayati, Immers; Becker, Necid, Hooi. LEES OOK: 'Ik wil geen stel kneuzen zien die verloren hebben met 7-0'