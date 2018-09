Deel dit artikel:













Robbert Susan viert rentree met beslissende goal: 'Ik vind zo'n doelpunt niet zo interessant' Katwijk, Robbert Susan (Foto: OrangePictures)

KATWIJK - Robbert Susan keerde zaterdag weer terug in het elftal van Katwijk en de aanvoerder was met een doelpunt direct belangrijk in het gewonnen duel met Scheveningen (1-2). 'Ik vind zo'n doelpunt niet zo interessant', zegt hij koel.

Susan moest twee wedstrijden toekijken vanwege een schorsing naar aanleiding van een opstootje in het duel met Kozakken Boys. Hij zag Katwijk wisselvallig voor de dag komen tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Jack van den Berg startte goed. 'De eerste twintig minuten, daarna gingen wij gekke dingen doen en lieten wij Scheveningen in de wedstrijd komen. Dat deden we niet goed.' 'In de tweede helft pakten wij dat goed op, met Norair Mamedov erbij. Hij viel goed in, ik vond die rode kaart een beetje ongelukkig. Hij deed het niet bewust, maar je kunt 'm geven', aldus Susan, die met Katwijk is gestegen naar de tweede plek van de tweede divisie achter koploper IJsselmeervogels.