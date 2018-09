Nuon Solar Team Delft in Zuid-Afrika ondanks slip op eerste dag gedeeld aan kop

DELFT - De kop is eraf voor de Delftse ploeg zonnewagenrijders in Zuid-Afrika. Met hun Nuna9S probeert het Nuon Solar Team van de TU Delft de tien concurrenten de loef af te steken. Dat lukte deels, want door een slippartij raakte de Nuna9S zijn voorsprong kwijt. De titelverdediger staat na de eerste dag gedeeld eerste.

Nuna9S rijdt deze week mee in de Sasol Solar Challenge 2018 in Zuid-Afrika. Het was een angstig moment voor wisselcoureur Pauline Overes. Zij moest plotseling hard remmen voor een voorganger en raakte daardoor in een slip.

Door de schrik remde ik in een keer te hard en de banden slipten weg. De andere twee coureurs en ik zijn professioneel getraind op dit soort situaties, daarom kon ik Nuna veilig de vluchtstrook op sturen', zegt Overes na afloop.



Stalen zenuwen nodig'

Zaterdag startten de elf wagens in alle vroegte in Pretoria, in het noordoosten. Volgende week zaterdag is de finish vlakbij Kaapstad aan de westkust, in Stellenbosch. Per dag moeten de Delftse studenten zoveel mogelijk kilometers afleggen op louter zonne-energie. De race duurt acht dagen en meer dan 4500 kilometer door de verschillende landschappen van Zuid-Afrika.

Oud-hockeycoach Marc Lammers, die het Nuon Solar Team begeleidt, doet er alles aan om het moreel van de groep hoog te houden. De coureurs hebben af en toe hele moeilijke en spannende trajecten te rijden met een kleine, lichte zonnewagen, tussen verkeer en soms met wind of regen. Zo'n tegenslag als die van vandaag knaagt aan het zelfvertrouwen. Ze moeten met stalen zenuwen doorgaan en daar heb ik alle vertrouwen in.'