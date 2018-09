Invallers opnieuw beslissend voor Quick Boys: 'Basisspelers hebben tegenstander stuk gespeeld'

KATWIJK - Voor de tweede week op rij zijn twee invallers belangrijk voor Quick Boys. Jesse van Nieuwkerk en Dennis Kaars wisten vorige week de Katwijkers aan de zege te helpen met hun invalbeurt en zaterdag kopte Van Nieuwkerk in blessuretijd de gelijkmaker (1-1) op het scorebord tegen ODIN '59.

'De jongens die voor ons in de spits speelden, hebben de tegenstander aardig stuk gespeeld. Als er dan twee snelle jongens met kracht in komen, is dat voor iedere tegenstander een ramp', stelt Van Nieuwkerk.

Kaars: 'Vorige week gaf het voldoening om erin te komen en wat te forceren waardoor we wonnen. Dat is nu ook. Ik train hard en het is aan de trainers wie speelt. Ik ben niet iemand die herrie gaat schoppen als hij niet speelt.'