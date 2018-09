ADO Den Haag herstelt zich na PSV en pakt via El Khayati knap punt bij Vitesse

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zich zaterdagavond hersteld van de grote 7-0 nederlaag tegen Vitesse. Door een klutsgoal van Nasser El Khayati, die daarmee de eerste speler sinds Gerald Sibon (2010) is die zeven eredivisiegoals op rij voor zijn club maakte, nam de Haagse ploeg een punt mee uit Arnhem: 1-1.

Na vier minuten en twaalf seconden was er een indrukwekkende minuut stilte voor de slachoffers van het spoordrama in Oss. Het publiek ging klappen en spelers legden het spel stil. Supporters lieten een spandoek zien met de tekst: 'Zo oneerlijk, te jong en te klein om nu al een ster in de hemel te zijn. Sterkte Oss...'.

Vitesse opende na achttien minuten spelen de score. Tim Matavz knikte binnen na een voorzet van Roy Beerens. De thuisploeg domineerde en ADO Den Haag kon geen vuist maken. Na rust kwam ADO beter in de wedstrijd. Eerst stond de lat de gelijkmaker nog in de weg, maar Nasser El Khayati was in de 65e minuut wel trefzeker. Met zeven doelpunten is de Haagse aanvaller nu samen met Kristoffer Peterson topscorer van de eredivisie.

Slotfase

In de slotfase zette ADO Den Haag Vitesse met de rug tegen de muur en was het nadrukkelijk op zoek naar de 2-1, zeker toen Vitesse-aanvoerder Maikel van der Werff zijn tweede gele kaart van de avond kreeg en weggestuurd werd. Een tweede goal was ADO alleen niet gegund.

ADO Den Haag heeft nu zeven punten. Woensdag staat het KNVB-bekerduel tegen OJC Rosmalen op het programma. Die wedstrijd, die om 17.00 uur begint, is live te volgen via 89.3 Radio West.

Scoreverloop Vitesse - ADO Den Haag 1-1 (1-0): 1-0 Matavz, 1-1 El Khayati

Opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Foor, Bero (71. Darfalou); Beerens, Matavz, Ødegaard (66. Linssen).

Opstelling ADO Den Haag: Groothuizen; Troupee, N. Kuipers, Kanon, Meijers; Malone (83. Pinas), El Khayati, Immers; Becker, Necid (87. Lorenzen), Hooi (66. Goppel).

Gele kaarten: Van der Werff (Vitesse), Immers, Malone (ADO Den Haag)

Rode kaart(en): Van der Werff

Scheidsrechter: Jeroen Manschot

Toeschouwers: 14.023 (Gelredome, Arnhem)