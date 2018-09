Deel dit artikel:













Brand in shoarmazaak Alphen, woningen ontruimd Brand in het Alphense winkelcentrum Herenhof. (Foto: MediaTV)

ALPHEN AAN DEN RIJN - In een shoarmazaak in winkelcentrum Herenhof in Alphen aan den Rijn heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed.

De brand begon rond half acht in de afzuiginstallatie van eethuis Ak-Al. Omdat daarbij veel rook vrijkwam werd een aantal woningen boven de zaak ontruimd. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners weer hun huis in mogen.