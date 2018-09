Achterwiel kwijt, auto in de sloot

Auto in de sloot - Foto: District8

ZOETERWOUDE-DORP - Een automobilist is zaterdagavond bij Zoeterwoude-Dorp in de sloot beland.

De auto kwam vanuit Zoetermeer toen hij door nog onbekende oorzaak zijn achterwiel verloor. Dat gebeurde ter hoogte van de kruising van de Burgemeester Detmersweg met de Doctor Kortmannstraat. De auto vloog rechtdoor en kwam via een verkeersbord met de neus in het water terecht.

De inzittenden van de auto konden zelf uit de auto komen en raakten wonder boven wonder niet gewond. Een deel van de N206 was tijdelijk afgesloten door de bergingswerkzaamheden.