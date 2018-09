ADO-doelman Groothuizen tankt vertrouwen tegen Vitesse: 'Mijn niveau was te laag'

DEN HAAG - Met zeventien tegendoelpunten staat ADO Den Haag hoog in het lijstje met de ploegen die de meeste goals tegen hebben kregen. Doelman Indy Groothuizen geeft toe dat 'zijn niveau te laag' was, maar heeft tegen Vitesse (1-1) wat vertrouwen getankt. 'Ik heb een lekkere pot gespeeld, er valt wel iets van mij af', zei hij na afloop.

Groothuizen voelde de afgelopen weken niet meer druk, ondanks dat hij toch best wel wat kritiek kreeg. 'Uiteindelijk moet ik het zelf doen en ik weet wat ik kan. Het is er de afgelopen weken zeker niet uit gekomen. Mijn niveau was te laag. Maar door deze wedstrijd is het zelfvertrouwen wel gegroeid.'

ADO Den Haag herstelde zich zaterdag na de zeperd tegen PSV. Tegen Vitesse werd knap gelijkgespeeld, 1-1.

