ADO Den Haag toont na rust ware gezicht: 'Hij werd echt boos'

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk is tijdens de rust van de wedstrijd tegen Vitesse behoorlijk boos geworden op zijn spelers. De coach zag dat zijn ploeg er niet in geloofde. 'Dat mag je nooit zien', zei hij na afloop van het duel, dat uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel eindigde.

Zijn woorden in de kleedkamer hielpen, want in de tweede helft stond er een ander ADO Den Haag op het veld. Nasser El Khayati schoot na een uur spelen de gelijkmaker (1-1) uit de kluts binnen. 'Gelukkig. We hadden de wedstrijd ook nog kunnen winnen. Maar voor de groep is dit het beste medicijn. Dit hadden we echt nodig.'

Groenendijk sprak na afloop over de lastigste week die hij bij ADO Den Haag heeft meegemaakt. 'Na de 7-0 tegen PSV heb ik een hele week lang een vrij aangeslagen ploeg gezien. En dan moet je ook nog naar Vitesse. In de eerste helft was er weinig vertrouwen en zie je herkenbare dingen van de afgelopen week.'

El Khayati was het eens met zijn trainer. Hij vond de eerste helft de slechtste ooit. 'Nog slechter dan de helften tegen PSV. We hadden duidelijk aangegeven dat we de 7-0 moesten vergeten, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In de rust waren spelers boos op elkaar. En daarna kwam de trainer er ook nog bovenop. Hij werd echt boos.'

