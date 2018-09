Solar Team Delft raakt in storm spullen kwijt, zonnewagen lijkt gered

DELFT - De Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika is zaterdag voor de deelnemende studenten van de TU Delft turbulent begonnen. Hoewel de eerste etappe succesvol werd afgelegd, was er een angstig moment waarbij de zonnewagen van het Nuon Solar Team in een slip raakte. 's Avonds waaide ook nog het tentenkamp omver tijdens een lokale storm.

Toen het 38-koppige solarteam in de avond het tentenkamp had ingericht, werd zij overvallen door een storm. 'Wij probeerden de tenten vast te houden, maar is niet altijd gelukt. Veel tenten zijn weggewaaid en kapot. Ook veel spullen zijn we kwijt', aldus Luka Jaksic van het Delftse team.

De groep wist de zonneauto in een tent te krijgen en later onder een afdak te plaatsen. 'We hebben gekeken of er beschadigingen zijn, maar het lijkt mee te vallen. Morgen moeten wij bij daglicht nog eens goed kijken.' Inmiddels is de groep ondergebracht in huisjes, op ongeveer twintig minuten van het verlate tentenkamp. 'We gaan morgen kijken of we daar nog zoekgeraakte spullen kunnen verzamelen.'