Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











7 woningen ontruimd bij brand in Den Haag Brandweermannen (Foto: John van der Tol)

DEN HAAG - Bij een uitslaande brand in de Haveltestraat in Den Haag zijn in de nacht van zaterdag op zondag 7 woningen tijdelijk ontruimd.

De brand brak rond middernacht uit in een portiekflat op de vierde verdieping. De bewoners konden de woning tijdig verlaten, maar voor de zekerheid moesten ook de buren hun huis verlaten. De brandweer had het vuur snel onder controle maar kon niet voorkomen dat de woonkamer geheel uitbrandde. De bewoners van de ontruimde woningen konden snel nadat het vuur gedoofd was weer terug naar huis. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de brand was.