Zwaargewonde bij 'mogelijke schietpartij' in Transvaal De politie heeft de Fischerstraat afgezet na het schietincident. | Foto: Regio15

DEN HAAG - In de Haagse wijk Transvaal is in de nacht van zaterdag op zondag iemand zwaargewond geraakt. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er 'reden is om aan te nemen dat er mogelijk geschoten is'.

Volgens nieuwssite Regio15 werd het slachtoffer aangetroffen in de Kempstraat. Iets verderop, in de Boerenstraat, hebben de agenten met politielinten de omgeving afgezet. Wat er exact gebeurd is, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis is gebracht.