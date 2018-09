Deel dit artikel:













Video: Omroep West op weg naar de 50PlusBeurs Foto: Omroep West

DEN HAAG - Dit weekend is het voor alweer de 26ste keer tijd voor de 50PlusBeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Presentator Johan Overdevest en Curt Fortin namen twintig regiogenoten mee naar de beurs voor een gezellig dagje uit.

Er was van alles te beleven: ruim 80 artiesten en 500 exposanten in vijf hallen. Volgens de organisatie is dit 's werelds grootste evenement voor actieve 50-plussers. Bezoekers konden een robot uitproberen die helpt in slaap te komen en er waren diverse presentaties op het gebied van domotica (slimme apparaten die het dagelijks leven vergemakkelijken) en apps rondom e-health. LEES OOK: Studenten kraken hersens tegen breinveroudering