Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nuon Solar Team Delft begint tweede etappe na woelige nacht Start Nuon Solar Team in Zuid-Afrika - Foto: Hans-Peter van Velthoven

DELFT - Na een stormachtige nacht in Zuid-Afrika is het Nuon Solar Team Delft zonder grote problemen begonnen aan de tweede etappe van de Sasol Solar Challenge. Volgens het team is de auto vrijwel ongedeerd gebleven na de storm, die de tentjes van de Delftse deelnemers wegblies.



Harde wind en hevige regenbuien hielden de deelnemers uit hun slaap. Enkele voertuigen van andere teams raakten beschadigd. 's Ochtends werd pas duidelijk wat de schade was van het noodweer: vele tenten waren verdwenen en een teamlid van het Solar Team is zijn bagage kwijtgeraakt. De zonnewagen, die onder een afdakje werd gestald, bleef intact.





Challenge Harde wind en hevige regenbuien hielden de deelnemers uit hun slaap. Enkele voertuigen van andere teams raakten beschadigd. 's Ochtends werd pas duidelijk wat de schade was van het noodweer: vele tenten waren verdwenen en een teamlid van het Solar Team is zijn bagage kwijtgeraakt. De zonnewagen, die onder een afdakje werd gestald, bleef intact. Het team van de TU Delft verdedigt tijdens deze Sasol Solar Challenge de titel. Twee jaar geleden wonnen de Delftse studenten deze race voor zonnewagens, die dankzij hun zonnepanelen en elektromotor kunnen rijden zonder een druppel brandstof te gebruiken. De editie van dit jaar, die zaterdag in Johannesburg begon, leidt de teams van Praetoria naar Kaapstad in acht dagen. LEES OOK: Solar Team Delft raakt in storm spullen kwijt, zonnewagen lijkt gered