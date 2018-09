En dat is drie! Opnieuw toernooizege voor tennisster Kiki Bertens uit Wateringen

WATERINGEN - Kiki Bertens heeft haar derde toernooizege van 2018 geboekt. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul was de tennisster uit Wateringen in de finale met 7-6 (2) 4-6 6-2 te sterk voor de Australische Ana Tomljanovic, de nummer 53 van de wereld.

Nadat Bertens de spannende eerste set won met 4-3 (en een servicebreak), nam ze ook in de tweede set de leiding. Vervolgens verloor de gefrustreerde Wateringse vijf games op een rij en plots leek Tomljanovic op weg naar haar eerste titel.

Bertens richtte zich echter knap op. Ze won na een 40-15 achterstand vier punten op een rij en verloor in het restant geen game meer. Na twee uur en 22 minuten maakte Bertens het op haar tweede wedstrijdpunt af met de forehand.



Handen vol

Bertens had haar handen vol aan de met risico spelende Tomljanovic, die haar vier voorgaande wedstrijden in Zuid-Korea in drie sets had gewonnen. Naarmate de wedstrijd vorderde ging Bertens steeds beter serveren. Ze sloeg elf aces en bracht met haar service vaak haar forehand in stelling. Ook met haar dropshots pakte ze veel punten. Vorig jaar had Bertens op Roland Garros ook al in drie sets gewonnen van Tomljanovic.



Wereldranglijst

Voor Bertens, die een cheque van 43.000 dollar in ontvangst nam, is het haar zevende eindzege uit haar loopbaan. Dit seizoen was ze al de sterkste op de toernooien in Charleston en Cincinnati . Vorig jaar won ze de WTA-toernooien van Gstaad en Neurenberg , een jaar eerder zegevierde ze ook in Nürnberg en in 2012 beleefde ze de primeur in het Marokkaanse Fez.

Door haar toernooizege is Bertens opgeklommen naar plek 11 op de wereldranglijst. Ze neemt die positie over van de Letse Jelena Ostapenko, die het toernooi in Zuid-Korea afgelopen jaar op haar naam schreef.

Bertens reist nu door naar China, waar ze toernooien gaat spelen in Wuhan en Peking. Ze is nog volop in de race om plaatsing af te dwingen voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi in Singapore voor de acht best presterende speelsters van het seizoen. Op de jaarranglijst staat Bertens nu negende. Ze werd gepasseerd door de Tsjechische Karolína Plíšková, die zondag het toernooi van Tokio won.

