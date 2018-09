Automobilist vliegt uit de bocht in Zoetermeer

ZOETERMEER - Een man is zaterdagavond gewondgeraakt toen hij met zijn auto uit de bocht vloog. Het ongeluk gebeurde op de hoek van de Amerikaweg met de Afrikaweg in Zoetermeer.

De automobilist is door de roodwitte afzetting gereden voordat hij op de vangrail klapte. Volgens nieuwssite Regio15 is de man aangehouden omdat hij teveel gedronken zou hebben. Omdat de man gewond was geraakt werd hij eerst door de hulpdiensten naar een ziekenhuis gebracht.