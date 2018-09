Deel dit artikel:













Waterpeil bij Boskoop uit voorzorg verlaagd vanwege regen op zondag Wateroverlast in Boskoop | Foto: Omroep West

BOSKOOP - Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft uit voorzorg het waterpeil in de boezem en polders bij Boskoop verlaagd. Voor zondag wordt veel regen verwacht. Vrijdag is Rijnland al begonnen met het voorbemalen van boezem en polders. Voor zover bekend is er tot nu geen sprake van wateroverlast, zegt een woordvoerder tegen Omroep West.

Begin september was er sprake van grote wateroverlast in Boskoop.Tientallen kwekerijen liepen onder water. Er werden mobiele pompen ingezet om het water vanuit de polders naar de Gouwe te pompen, op sommige plekken viel toen in korte tijd meer dan 75 tot 100 millimeter water. Het duurde ruim twee dagen voordat al het water weg was. LEES OOK: Spookverhaal over vergeten waterinlaten in Boskoop is 'spraakverwarring'