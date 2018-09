Deel dit artikel:













Glas wijn slaat Kiki Bertens over na derde tennistitel in 2018 Kiki Bertens. (Foto: ANP)

WATERINGEN - Voor Kiki Bertens was het bij haar vijfde deelname eindelijk prijs in Seoul. Vorig jaar won ze in de Zuid-Koreaanse hoofdstad met haar Zweedse tennispartner Johanna Larsson al het dubbelspel. Ditmaal was ze in het enkelspel de beste door in de finale de Australische Ajla Tomljanovic te verslaan (7-6 (2), 4-6, 6-2). 'Dit is heel speciaal', zei een zichtbaar genietende Bertens.

De 26-jarige Wateringse verkeert in grote vorm dit tennisjaar. Ze won drie WTA-toernooien. Eerder dit seizoen was ze al de sterkste op het gravel van Charleston. Bovendien rekende ze daarna af met haar stempel van gravelspecialist. Op het gras van Wimbledon haalde ze de kwartfinales en op hardcourt wist ze te winnen in Cincinnati en dus Seoul. 'Deze titel voelt ook weer geweldig en deze trofee is heel speciaal', aldus Bertens die door haar goede jaarprestaties strijdt om een ticket voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi in Singapore voor de acht best presterende speelsters van het seizoen. Op de jaarranglijst staat Bertens nu negende.

Vroeg opstaan Veel tijd voor het vieren van haar zevende WTA-titel in haar loopbaan heeft Bertens niet. Ze moet snel doorvliegen naar China waar ze moet tennissen op het sterk bezette toernooi van Wuhan. 'Normaal gesproken hou ik ervan om een titel te vieren met lekker eten en een glas wijn, maar morgen moet ik wel heel vroeg opstaan. Dus dat lijkt me deze keer geen goed idee.' Bertens staat in de eerste ronde in Wuhan tegenover de Zwitserse Belinda Bencic. LEES OOK: En dat is drie! Opnieuw toernooizege voor tennisster Kiki Bertens uit Wateringen